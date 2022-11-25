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АНАЛІТИКА

В Енергоатомі розповіли про ситуацію на атомних електростанціях

 

Сьогодні зранку, 24 листопада, Запорізька АЕС отримала живлення власних потреб від енергосистеми України. Всі дизель-генератори відключені та переведені в режим чергування. На енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС проводяться пускові операції. Про це повідомив президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін. 

"Протягом дня за готовності енергосистеми блоки цих станцій будуть підключені до електромережі, постачання електроенергії для потреб наших громадян та економіки країни буде поновлено", - йдеться в повідомленні. 

Котін також наголосив, що уперше за 40-річну історію української атомної енергетики всі енергоблоки АЕС були відключені.

"Подібна ситуація передбачена регламентами експлуатації атомних станцій, які обладнані надійними системами безпеки, а персонал має необхідний рівень кваліфікації та знань для оперативного реагування", - запевнив Котін і наголосив, що це не повинно заспокоювати, адже існує реальна небезпека ядерної та радіаційної катастрофи, що несуть обстріли РФ. 

В Енергоатомі закликали світ негайно накласти додаткові жорсткі санкції, зокрема, на Росатом та афілійовані з ним структури, які є невіддільною складовою російської злочинної влади.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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