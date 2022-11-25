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США та Європа допоможуть у відновленні енергосистеми України
17:17 24.11.2022 |
Міністр енергетики Герман Галущенко провів екстрені телефонні розмови з єврокомісаркою з питань енергетики Кадрі Сімсон і керівництвом Міненерго США про руйнівні наслідки вчорашніх ракетних обстрілів для української енергосистеми.
Про це повідомляє пресслужба Міністерств енергетики України.
Міністр наголосив на нагальній потребі енергосектора України у підтримці міжнародних партнерів.
"Ми вдячні за вже поставлене в Україну обладнання і матеріали. Водночас сьогодні ми маємо нагальну потребу у високовольтному обладнанні для відновлення та стабілізації роботи енергосистеми", - наголосив Галущенко.
Партнери в свою чергу запевнили міністра у цілковитій підтримці і готовності здійснити відповідні заходи для допомоги енергетичному сектору України.
Під час розмов сторони також домовились про подальшу комунікацію для координування наступних кроків щодо підтримки України.
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