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«Укренерго» повідомило про поступове відновлення енергосистеми
17:04 24.11.2022 |
У НЕК "Укренерго" повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після сьомої масованої хвилі російських ракетних ударів.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.
"Ціллю вчорашньої атаки були переважно об'єкти генерації, що спричинило системну аварію та масові знеструмлення споживачів в Україні та Молдові. Енергосистема Україні і Молдови наразі об'єднана і працює синхронно з європейською континентальною мережею", - кажуть в "Укренерго".
Зазначається, що в Україні ситуація залишається складною, але контрольованою. "Укренерго" наразі реалізує відповідний протокол дій по поверненню блоків електростанцій в роботу та разом з обленерго застосовує резервні схеми заживлення споживачів.
Насамперед заживлюються об'єкти критичної інфраструктури по всій країні: водоканали, теплокомуненерго, системи водовідведення тощо.
"Через специфіку атаки, яка спричинила зупинку атомних електростанцій, відновлення живлення в країні триває довше, ніж після попередніх атак. Наразі всі електростанції в Україні поступово повертаються в роботу: спочатку гідро- та теплоелектростанції, пізніше - атомна генерація. На вечір 24 листопада диспетчерський центр "Укренерго" прогнозує зменшення дефіциту в системі", - зазначили у компанії.
Утім, наголошується, що дефіцит в енергосистемі все одно залишатиметься. Для того, щоб тримати її стабільну роботу в таких умовах "Укренерго" продовжує застосовувати графіки обмежень споживання.
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