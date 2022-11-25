«Укренерго» повідомило про поступове відновлення енергосистеми

У НЕК "Укренерго" повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після сьомої масованої хвилі російських ракетних ударів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

"Ціллю вчорашньої атаки були переважно об'єкти генерації, що спричинило системну аварію та масові знеструмлення споживачів в Україні та Молдові. Енергосистема Україні і Молдови наразі об'єднана і працює синхронно з європейською континентальною мережею", - кажуть в "Укренерго".

Зазначається, що в Україні ситуація залишається складною, але контрольованою. "Укренерго" наразі реалізує відповідний протокол дій по поверненню блоків електростанцій в роботу та разом з обленерго застосовує резервні схеми заживлення споживачів.

Насамперед заживлюються об'єкти критичної інфраструктури по всій країні: водоканали, теплокомуненерго, системи водовідведення тощо.

"Через специфіку атаки, яка спричинила зупинку атомних електростанцій, відновлення живлення в країні триває довше, ніж після попередніх атак. Наразі всі електростанції в Україні поступово повертаються в роботу: спочатку гідро- та теплоелектростанції, пізніше - атомна генерація. На вечір 24 листопада диспетчерський центр "Укренерго" прогнозує зменшення дефіциту в системі", - зазначили у компанії.

Утім, наголошується, що дефіцит в енергосистемі все одно залишатиметься. Для того, щоб тримати її стабільну роботу в таких умовах "Укренерго" продовжує застосовувати графіки обмежень споживання.