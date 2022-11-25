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Енергосистема України з 4 ранку четверга знову працює як єдина після викликаного російськими обстрілами блекауту у середу - глава
16:40 24.11.2022 |
Російські ракетні обстріли в середу призвели до блекауту української енергосистеми, чим пояснюється складність ситуації з енергопостачанням у країні, проте о 4-й ранку енергосистему вдалося знову об'єднати, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
"Потрібно ключове розуміти: вчора насправді стався блекаут у нашій енергосистемі внаслідок тих обстрілів, які сталися. О 4-й ранку вже змогли об'єднати, наразі (енергосистема) працює як єдина", - сказав він в ефірі національного телемарафону.
Міністр додав, що вже заживлено критичні об'єкти інфраструктури у всій країні.
За словами Галущенка, російський обстріл 23 листопада призвів і до блекауту в Молдові.
"Вони сьогодні заживлені з Румунії. Це їм дає можливість вирівняти енергосистему", - констатував український міністр.
Говорячи про заплановане до вечора підключення АЕС та відновлення енергопостачання, Галущенко зазначив, що умовою цього прогнозу є збереження поточної ситуації без обстрілів.
"Якщо обстрілів не буде, то до кінця дня зможемо суттєво знизити за рахунок атомної генерації дефіцит в енергосистемі України, і це дасть змогу перейти до плановості відключень", - зазначив міністр.
Коментуючи частку енергосистеми, яка пошкоджена обстрілами, він підтвердив, що наразі оцінюється в 40-50%. "Пошкодження - це ми говоримо, що вони потрапили в такий відсоток енергосистеми, але це не означає, що вона не функціонує у цих відсотках. Ця цифра постійно змінюється, і це просто орієнтир. Ми більше спілкуємося з нашими партнерами, щоб вони розуміли масштаб атаки", - уточнив глава Міненерго.
Він наголосив, що енергосистема країни для відновлення потребує збільшення зовнішньої допомоги трансформаторами та високовольтним обладнанням.
"Ключове питання - обладнання. Питання - як швидко зможемо отримати. Певні запаси є, але треба максимально наростити постачання з урахуванням тих масштабів руйнувань, які ці варвари завдають нашій енергосистемі. (...) Є вже технічні рішення, як інші класи напруги можуть використовуватись у нашій енергосистемі", - додав Галущенко.
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