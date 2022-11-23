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АНАЛІТИКА

ДТЕК: Через мороз і льодовий дощ у деяких регіонах аварійно-відновлювальні роботи можуть тривати довше

 

Аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених ракетами російських терористів об'єктах у деяких регіонах через мороз і льодовий дощ, можуть тривати довше, ніж зазвичай, попереджають у ДТЕК.

"Ремонтні бригади разом із підрозділами ДСНС почнуть ліквідацію пошкоджень одразу після повітряної тривоги. Але через мороз та крижаний дощ у деяких регіонах аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах, пошкоджених ракетами терористів, можуть тривати довше", - йдеться у повідомленні.

У ДТЕК підтвердили влучення по об'єктах енергетичної інфраструктури з подальшими аварійними відключеннями у всіх регіонах.

"Нагадаємо, що при значній перерві в електропостачанні активується робота "Пунктів незламності" (nezlamnist.gov.ua). Рекомендуємо одразу виписати адреси найближчих до вашого будинку пунктів. Там будуть усі базові послуги: електрика, мобільний зв'язок та інтернет, тепло, вода, аптечка. Безкоштовно та цілодобово", - нагадали в ДТЕК.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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