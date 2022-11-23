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АНАЛІТИКА

В Україну завезли 136 тисяч генераторів з початку листопада, – нардеп

 

За три тижні - з 1 по 21 листопада - в Україну завезли 136 тисяч генераторів різного типу загальною митною вартістю майже $88 млн.

Про це депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Він уточнив, що за митною пільгою, яка надана постановою Кабміну №1260 від 9 листопада, вже завезли 32 тисячі генераторів, а сума наданої пільги при їх імпорту становить $5,2 млн.

Як повідомлялося, раніше уряд звільнив від ввізного мита та ПДВ генератори, акумулятори та інше обладнання, яке допомагає покращити енергозабезпечення.

Але на митниці імпортери стикалися з проблемами оформлення таких товарів. Тому Кабінет міністрів дозволив імпорт обладнання для енергетики під час воєнного стану без обов'язкового підтвердження його відповідності Технічним регламентам.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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