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Україна може приєднатися до європейського спотового ринку електроенергії наступного року, - «Оператор ринку»
16:35 22.11.2022 |
Україна має шанс приєднатися до об'єднаного спотового ринку Європи як договірна сторона Енергетичної спільноти та запустити market coupling у тестовому режимі в другому кварталі 2023 року.
Про це повідомив в.о. гендиректор АТ "Оператор ринку" Олександр Гавва в ході Energy Security Forum.
Відповідно до правил Європейського Союзу, транскордонна торгівля можлива лише між державами членами ЄС. Проте Україна має шанс долучитися до об'єднаного спотового ринку Європи як договірна сторона Енергетичного співтовариства.
За словами Гавви, у грудні 2022 року мають затвердити Регламент ЄС 2015/1222 САСМ, належна імплементація якого дозволить запустити market coupling в тестовому режимі в другому кварталі 2023 року.
Роботу українського оператора ринку електричної енергії спрощує той факт, що АТ "Оператор ринку" з першого дня роботи працює за європейськими стандартами спотового ринку. Проведення market coupling з державами Південно-Східної Європи було задекларовано в 2020 році в стратегічному плані розвитку, що був затверджений Кабінетом міністром.
"Наш торговий майданчик наближений до механізму, що застосовувався словацьким оператором ринку - ОКТЕ, а усі бізнес-процеси відповідають статусу номінованого оператора ринку. Саме тому нещодавно "Оператор ринку" отримав добро від усіх європейських операторів ринку на те, щоб на підготовчий період стати спостерігачем у Комітеті NEMO. Це європейська структура, яка керує європейським об'єднаним ринком. Готуємося до підписання відповідної угоди", - повідомив О.Гавва.
Він зазначив додав, що як організаційно, так і технічно "Оператор ринку" готовий до нового виклику.
"Market coupling дозволить зміцнити українську енергосистему та посилить енергонезалежність ЄС. Це є нашою стратегією win-win", - вважає Гавва.
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