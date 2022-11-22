«Оператор ГТС» відповів на погрози «Газпрому» зменшити транзит газу через Україну

Україна у повному обсязі виконує зобов'язання щодо транзиту російського газу до Молдови, а звинувачення "Газпрому" в "осіданні" частини цього газу на українській території мають на меті позбавити цю країну можливості використовувати українську ГТС та підземні сховища газу (ПСГ).

Про це повідомляє пресслужба "Оператора ГТС України".

"Всі обсяги , які були прийняті на точці входу з РФ "Суджа", зокрема, для подальшого транспортування споживачам Молдови, були передані на точках виходу з України до Молдови "Олексіївка" та "Гребеники" у повному обсязі. Це підтверджено всіма необхідними документами, які підписані з суміжними операторами, одним з яких є сам "Газпром", - наголошується у повідомленні.

Разом з тим "Оператор ГТС" нагадує, що з кінця вересня транспортування природного газу з Молдови в Україну через точку з'єднання "Гребеники" здійснюється у формі віртуального реверсу.

"Погрожуючи зменшити обсяги транспортування в Молдову, "Газпром" намагається позбавити цю країну можливості використовувати українські ГТС та підземні сховища газу (ПСГ) і заблокувати інструмент віртуального реверсу, тим самим посиливши залежність від російського природного газу на початку опалювального сезону", - зазначається у повідомленні.

За словами директорки "Оператора ГТС" з питань взаємодії з державними органами та міжнародними організаціями Ольги Бєлькової, нові звинувачення "Газпрому" полягають у грубому маніпулюванні фактами.

"Росія не вперше вдається до використання газу як інструменту політичного тиску. Йдеться про грубу маніпуляцію фактами задля обґрунтування свого рішення ще більше обмежити обсяги постачання газу до європейських країн. Запровадження типових європейських бізнес-правил роботи на міждержавних точках з'єднання свідомо трактується "Газпромом" як порушення контрактних зобов'язань, вочевидь, у політичних, а не комерційних цілях", - зазначила Бєлькова.

Як повідомлялося, раніше у вівторок "Газпром" заявив про "осідання" в Україні російського газу, призначеного для постачання молдовським споживачам за контрактом з "Молдовагазом".

"Газпром" заявив, що Молдова не оплатила у відповідності до контракту 24,94 млн кубометрів отриманого у листопаді газу, водночас "сумарний накопичений обсяг осідання на території України - 52,52 млн. куб. м газу".

У випадку "збереження транзитного дисбалансу через Україну для споживачів Молдови" російський "Газпром" погрожує з 28 листопада зменшити подачу газу для транзиту через Україну.