Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ракетними ударами рф в Україні пошкоджено майже всі ТЕС і великі ГЕС - глава «Укренерго»

 

Масованими повітряними ударами, найпотужніший з яких стався 15 листопада, російські загарбники пошкодили практично всі тепло- та великі гідроелектростанції в Україні, повідомив глава правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Після останньої атаки у нас практично не залишилося непошкоджених теплових та гідроелектростанцій. Тобто для того, щоб ви розуміли масштаб і те, з чим нам доводиться працювати, практично вся теплова та гідрогенерація, якщо ми говоримо про великі об'єкти, зазнавала ракетних ударів", - сказав Кудрицький під час брифінгу у медіацентрі у Києві у вівторок.

Він також наголосив на тому, що майже не залишилося непошкоджених вузлових підстанцій "Укренерго".

"Тобто на кожну важливу підстанцію щось прилітало, на деякі навіть по кілька разів, по три, по п'ять і навіть по вісім разів. Тому масштаб руйнувань колосальний", - зазначив голова "Укренерго".

Він наголосив, що після кожної масованої атаки потрібен певний час, щоби заживити більшість споживачів, а ще від одного до трьох днів, щоб перевести відключення з аварійного в плановий режим. Водночас він звернув увагу на те, що переведення на погодинні графіки відбувається вже з суботи, що означає дуже ефективну роботу енергетиків.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,4481
  0,3200
 0,85

Курс обміну валют на сьогодні, 10:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6428  0,05 0,12 40,4752  0,03 0,08
EUR 39,8879  0,09 0,22 40,9662  0,09 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес