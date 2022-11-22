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Японія передасть Україні генератори та лампи на сонячних батареях
12:55 22.11.2022 |
Японія направить Україні екстрену допомогу у вигляді генераторів і ламп на сонячних батареях на 2,57 мільйона доларів США.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресреліз МЗС Японії.
«22 листопада уряд Японії ухвалив рішення про надання екстреної грантової допомоги у розмірі близько 2,57 млн доларів США як підтримку у підготовці до зими в секторі електроенергетики в Україні», - йдеться у заяві.
Як зазначається, генератори і лампи будуть передані Україні через Управління верховного комісара ООН у справах біженців.
У МЗС Японії наголошують, що масштабне відключення електроенергії сталося в різних областях України через руйнування значної частини об'єктів енергетичної інфраструктури внаслідок атак росії. В умовах настання зимових холодів допомога Японії матиме велике значення для тих, хто не може користуватися опалювальними приладами й освітлювальним обладнанням.
«Уряд Японії продовжить надавати підтримку та підтримувати народ України, який стикається з труднощами, у співпраці з міжнародним співтовариством, включно з членами G7», - йдеться у заяві.
Як повідомляв Укрінформ, Японія готова надавати Україні допомогу у відбудові енергетичної інфраструктури, пошкодженої чи зруйнованої внаслідок бойових дій. Про це заявили в Міністерстві енергетики за результатами зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка із Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі.
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