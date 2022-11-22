Фінансові новини
- |
- 22.11.22
- |
- 01:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мінрегіон замовив пересувних котелень для опалення на 800 мільйонів
21:52 21.11.2022 |
Державний інститут «УкрНДІВодоканалПроект» Мінрегіону замовив пересувних котелень для опалення окремих будівель в різних містах України на 797,52 млн грн.
Про це пишуть Наші гроші з посиланням на дані в системі Prozorro.
Відповідний договір з єдиним учасником закупівлі - ТОВ "ЕГП" - держінститут уклав 18 листопада, а котельні за ним мають надійти вже до 26 грудня.
Кінцевими пунктами поставки 82 модульних котелень вказані Дніпропетровська, Київська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська області, "але в будь-якому випадку територія без активних бойових дій", вказано в угоді з постачальником.
Власником ТОВ "ЕПГ" у держреєстрів вказано Максима Бондара (до квітня співзасновником був Олександр Крошка). Фірма з Київщини має поставити котельні марки "Колві" власного виробництва. На сайті компанії відсутні ціни на їх продукцію.
Як повідомлялося, 10 листопада державний інститут "УкрНДІВодоканалПроект" Мінрегіону уклав п'ять угод на постачання обладнання для підвозу води за відсутності електроенергії на 535 млн грн.
Найбільше держзамовлення на суму 243 млн грн отримав "Торговий Дім "Будшляхмаш" за вантажівки для перевезення питної води.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія профінансує закупівлю газу для України на 200 млн доларів
|Прем'єр Британії у Києві пообіцяв посилити ППО України 125 зенітними гарматами
|Скандал у НОК України. Що відбувається і чому
|Марош Шефчович, віцепрезидент Єврокомісії: Сировинні матеріали можуть перетворити Україну на світову суперсилу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Партнерка та підлеглий Єрмака проігнорували запитання, як отримали посади в наглядовій раді «Укрнафти»
|Мінрегіон замовив пересувних котелень для опалення на 800 мільйонів
|Канада випустила облігації на $500 мільйонів на підтримку України
|Кожен п'ятий покупець квартири перестав платити розстрочку. Чи добудують житло забудовники?
|До суспільно корисних робіт залучено понад 1300 безробітних у шести регіонах
|Зарплати в Україні відновили зростання, проте скорочення робочих місць триває
Бізнес
|Британія скасовує продаж свого найбільшого заводу мікрочипів компанії, пов'язаній з Китаєм
|Ілон Маск заявив, що більше не хоче бути гендиректором Twitter, Tesla чи будь-якої іншої компанії
|Qualcomm представила флагманський чіп Snapdragon 8 Gen 2 - потужний ШІ-двигун, Wi-Fi 7 і швидкість 5G до 10 Гбіт/с
|Найбільше у світі рекламне агентство оголосило розміщення реклами у Twitter «високим ризиком»
|Google заплатить $391,5 млн за приховане відстеження історії місцезнаходження користувачів
|Маск без попередження звільнив тисячі аутсорсингових модераторів Twitter, – ЗМІ
|Збанкрутілу криптобіржу FTX запідозрили в крадіжці коштів клієнтів, - Bloomberg