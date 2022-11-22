Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінрегіон замовив пересувних котелень для опалення на 800 мільйонів

 

Державний інститут «УкрНДІВодоканалПроект» Мінрегіону замовив пересувних котелень для опалення окремих будівель в різних містах України на 797,52 млн грн.

Про це пишуть Наші гроші з посиланням на дані в системі Prozorro.

Відповідний договір з єдиним учасником закупівлі - ТОВ "ЕГП" - держінститут уклав 18 листопада, а котельні за ним мають надійти вже до 26 грудня.

Кінцевими пунктами поставки 82 модульних котелень вказані Дніпропетровська, Київська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська області, "але в будь-якому випадку територія без активних бойових дій", вказано в угоді з постачальником.

Власником ТОВ "ЕПГ" у держреєстрів вказано Максима Бондара (до квітня співзасновником був Олександр Крошка). Фірма з Київщини має поставити котельні марки "Колві" власного виробництва. На сайті компанії відсутні ціни на їх продукцію.

Як повідомлялося, 10 листопада державний інститут "УкрНДІВодоканалПроект" Мінрегіону уклав п'ять угод на постачання обладнання для підвозу води за відсутності електроенергії на 535 млн грн.

Найбільше держзамовлення на суму 243 млн грн отримав "Торговий Дім "Будшляхмаш" за вантажівки для перевезення питної води.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,4481
  0,3200
 0,85

Курс обміну валют на вчора, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6887  0,26 0,65 40,4430  0,25 0,60
EUR 39,9750  0,26 0,65 41,0547  0,25 0,60

Міжбанківський ринок на вчора, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,03 0,07 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес