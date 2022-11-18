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АНАЛІТИКА

НКРЕКП погодила підвищення тарифів для ЗСР із 1 січня в середньому на 30-60%

 

Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних слуг (НКРЕКП), на засіданні у п'ятницю погодила підвищення тарифів на розподіл електроенергії для 26 операторів системи розподілу (ОСР, обленерго) у середньому на 30-60% .

Це вже третій сценарій можливого перегляду розмірів тарифів для ОСР, який регулятор узгодив восени цього року. Спочатку тарифи для обленерго планувалося переглянути з 1 грудня 2022 року.

Остаточно тарифи будуть скориговані та затверджені після додаткових обговорень заінтересованих сторін.

Як випливає з дискусій щодо очікуваного підвищення тарифів для ОСР в рамках НКРЕКП, ключовими причинами тарифного зростання є падіння рівня оплати е/е в умовах війни, майбутнє зростання тарифів на передачу е/е та диспетчеризацію для НЕК "Укренерго", а також очікуване зростання ціни е/е на спотовому ринку, що вимагатиме компенсації дефіциту обігових коштів ОСР, зокрема для можливості закупівлі е/е з метою компенсації технологічних втрат.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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