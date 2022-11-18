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Майже половина енергосистеми України виведена з ладу внаслідок ракетних ударів рф – Шмигаль
17:24 18.11.2022 |
Внаслідок ракетних ударів росії по критичній інфраструктурі майже половина енергосистеми України виведена з ладу.
Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на спільному брифінгу з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"На жаль, росія продовжує ракетні удари по цивільній критичній інфраструктурі України, воюючи проти цивільного населення та позбавляючи його під час зими світла, водопостачання, тепла та зв'язку. Тільки протягом 15 листопада росія випустила по українських містах близько 100 ракет. Майже половину нашої енергетичної системи виведено з ладу", - сказав Шмигаль.
Він додав, що в цих умовах Україна потребує додаткової підтримки від європейських партнерів як у сфері енергетики, постачання додаткового обладнання, так і додаткових фінансових ресурсів для закупівлі додаткових обсягів газу і також для більшої підтримки енергетичного сектору.
Як повідомлялося, російська федерація з 10 жовтня масовано атакує українську енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру ракетами і безпілотниками.
Президент Володимир Зеленський 1 листопада заявив, що внаслідок енергетичного тероризму з боку росії, серйозно пошкоджено близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС.
Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс прибув до Києва 18 листопада, під час візиту він обговорить з керівництвом України підтримку з боку ЄС.
Загальна військова допомога, яку Україна отримала від Європейського Союзу та його країн-членів, становить 8 млрд євро, або близько 45% від обсягу допомоги, яку Київ отримує від США.
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