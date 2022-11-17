Фактична ціна реалізації газу в жовтні знизилася на 4,1% - Мінекономіки

Фактична ціна реалізації (ФЦР) природного газу, з якої розраховують рентну плату на його видобуток в Україні, у жовтні 2022 року становила 38 тис. 294,51 грн за 1 тис. куб. м, що на 4,1% менше, ніж у вересні (39,952 тис. грн), повідомило Міністерство економіки.

Відповідно до закону №7732 про внесення зміни до розрахунку рентної плати за користування надрами для видобутку природного газу, з 1 серпня 2022 року та до повного скасування заборони на здійснення експорту українського газу рента розраховується виходячи з максимальної із трьох внутрішніх цін реалізації.

НАК "Нафтогаз України" у вересні не укладав договорів купівлі-продажу газу власного видобутку на організованих товарних ринках (ОТР). Також у вересні не укладали відповідні договори без урахування НАК та її "дочок" на ОТП (на майданчиках "Українська енергетична біржа", "Українська універсальна біржа" та "Українська міжбанківська валютна біржа"). Тому ФЦР розраховували на основі середніх цін UA VTP Gas price (середньоарифметичне значення між цінами Bid та Ask у звітах Argus European Natural Gas та ICIS European Spot Gas Market) на наступний місяць та на умовах передоплати.

Як повідомлялося, до ухвалення закону №7732 фактична ціна реалізації газу розраховувалася як середньоарифметичне значення митної вартості імпорту та котирувань на нідерландському газовому хабі ТТF.

Перегляд податкового законодавства пов'язаний зі значним зростанням спотових цін у Європі, забороною експорту українського газу та зменшенням споживання всередині країни, що призвело до того, що видобуток для багатьох компаній став збитковим, оскільки ціна реалізації в Україні значно нижча від європейських цін.

До березня 2022 року газову ренту розраховували лише виходячи з митної вартості імпорту.





2022 грн/тис. куб. м січень 32 808,28 лютий 29 550,34 березень 29 390,80 квітень 35 932,90 травень 31 174,61 червень 32 193,55 липень 31 991,51 серпень 24 045,30 вересень 39 952,00 жовтень 38 294,51

Дані: Мінекономіки