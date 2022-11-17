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АНАЛІТИКА

Кабмін спростив вимоги для продажу генераторів та акумуляторів

 

Кабінет міністрів на засіданні у середу дозволив продаж генераторів, акумуляторів та інших пристроїв для подолання критичної ситуації в енергетиці без вимог технічного регламенту.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Задля забезпечення внутрішнього ринку обладнанням для відновлення та стабілізації електро- та газопостачання споживачам у

Зміни стосуються того ж переліку товарів, який 8 жовтня Кабмін звільнив від сплати ПДВ та в'їзного мита.

Йдеться про газогенератори, електричні двигуни, електрогенератори, установки та обертові електричні перетворювачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі та обігрівачі.

Таке спрощення діятиме до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом наступних трьох місяців.
За матеріалами: Економічна правда
 

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