У Німеччині побудували перший LNG-термінал

У порту Вільгельмсгафен за рекордно короткий термін завершили будівництво першого німецького термінала для приймання зрідженого природного газу, повідомила у вівторок компанія Niedersachsen Ports.

Роботи вдалося виконати менше ніж за 200 днів - це безпрецедентні темпи для будівництва у Німеччині, які стали можливими завдяки низці екологічних послаблень.

Термінал запрацює не одразу.

Перша плавуча установка для приймання зрідженого природного газу FSRU Höegh Esperanza прибуде до Вільгельмсхафена в середині грудня (ще одна - у кінці 2023 року), а танкери зі зрідженим газом очікуються вже у січні.

Попри це, у Німеччині вважають сьогоднішню подію "гігантським кроком до безпечнішого енергопостачання".

Термінал у Вільгельмсгафені буде під'єднаний до газопровідної мережі та матиме доступ до підземного сховища Etzel на півночі Німеччини.