Україна хоче відкрити свої сховища для стратегічних запасів газу ЄС - готується сертифікація

Україна готується до сертифікації АТ «Укртрансгаз» як європейського оператора газосховищ. Внесення відповідних змін у законодавство України вже розпочато.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу НАК «Нафтогаз Україна» у Телеграмі.

«Ми говоримо про можливість максимально завантажити мережу ПСГ, збільшити прибутки та надходження від зберігання газу держав ЄС та учасниць Енергетичного Співтовариства. Сертифікація стане потужним репутаційним підсиленням, додатковим аргументом у комерційних бізнес-переговорах, підтвердить ефективність євроінтеграційних процесів в Україні та нашу приналежність до газового ринку Європи», - зазначив очільник Укртрансгазу Сергій Перелома.

Зокрема, успішна сертифікація дозволить зберігати в українських ПСГ стратегічні запаси газу країн ЄС (а не лише приватних замовників-нерезидентів), максимізує використання мережі газосховищ а також збільшить надходження від надання послуг підземного зберігання.

Процес сертифікації передбачатиме кілька ключових етапів. Перший - формування відповідної законодавчої бази, який вже розпочався. Наприкінці жовтня у Раді зареєстрували законопроєкт (№8158), який імплементує в українське законодавство норми щодо сертифікації операторів газосховищ, запроваджені ЄС у липні 2022 року.

Також документ визначає загальні принципи такої сертифікації та конкретизує повноваження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Після прийняття документу, регулятор має деталізувати процедуру сертифікації, а Укртрансгаз - офіційно надати всі документи, необхідні для її проходження.

За результатами завершення аналізу та відповідних висновків зі сторони НКРЕКП та Секретаріату Енергетичного Співтовариства буде прийнято рішення щодо сертифікації Укртрансгазу як оператора підземного зберігання газу за стандартами ЄС.

Як повідомлялося, АТ "Укртрансгаз" 7 листопада розпочало сезон відбору "блакитного палива" із підземних сховищ газу (ПСГ).