Фінансові новини
- |
- 12.11.22
- |
- 00:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Вимушений захід. Шмигаль заявив, що відключення світла триватимуть і надалі
22:09 11.11.2022 |
В Україні і надалі продовжуватимуться віялові відключення споживачів від електроенергії, аби убезпечити енергетичну систему від перенавантажень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабінету Міністрів.
Він зазначив, що за останні п'ять тижнів окупанти обстріляли десятки підстанцій "Укренерго" та, більше 10 об'єктів генерації. Деякі з них - по кілька разів.
За словами Шмигаля, на відновлення генерації пошкоджених ТЕС і ТЕЦ потрібно понад 2,5 млрд гривень. На приведення до ладу об'єктів операторів системи розподілу електроенергії - щонайменше 5 млрд гривень.
"Планові відключення споживачів від електроенергії триватимуть. З 10 до 31 жовтня вони торкнулися понад 9 млн людей. Це вимушена міра, яка потрібна для того, аби зберегти цілісність нашої енергетичної системи й убезпечити її від перенавантажень", - сказав прем'єр-міністр.
Він додав, що нових ударів росіян не можна виключати, тому у кожному регіоні наразі здійснюються комплексні заходи для захисту енергетичної інфраструктури, а також посилюється система ППО.
Опалювальний сезон
Шмигаль повідомив, що наразі вже близько 70% будинків та соціальної інфраструктури підключені до тепла. За даними ОВА, готовність до опалювального сезону складає 100%, але у неприфронтових регіонах підключені ще не всі об'єкти через м'які погодні умови. До того ж, у деяких областях уже запущено 100% котелень.
За словами прем'єр-міністра, за час повномасштабної війни росіяни уразила більше 400 об'єктів критичної інфраструктури у сфері електро- й теплопостачання. У більшості випадків це котельні. Найбільше уражених об'єктів у Харківській, Київській та Донецькій областях. Окупанти також вивели з ладу низку енергоблоків ТЕС і ТЕЦ.
"На жаль, знову констатуємо, що всім нам потрібно бути готовими до різних сценарії і навіть надзвичайних ситуацій. Насамперед така готовність має бути з боку місцевої влади у вигляді облаштування розгалуженої мережі пунктів обігріву. Кожен голова ОВА, мер та очільник громади особисто відповідальний за підготовку до суворих зимових випробувань", - сказав Шмигаль.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Конфіскація «Укрнафти» та «Укртатнафти». Чи почалася війна між Зеленським та Коломойським
ТОП-НОВИНИ
|ДБР прийшло з обшуком до голови бюджетного комітету Ради - ЗМІ
|Новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн: Пентагон розкрив деталі
|Споживчі настрої українців вперше з початку війни суттєво покращилися
|Європарламент схвалив угоду про спрощення автоперевезень між Україною та ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЄС мобілізує 1 млрд євро на вивезення зерна з України «шляхами солідарності»
|В Україні запрацював е-кабінет надрокористувача
|Україна розширює акваторію морських портів на Дунаї
|Гуртові ціни на LPG знизилися. Трейдери кажуть, ненадовго
|Нідерланди виділяють додаткові 110 млн євро на допомогу Україні в зимовий період
|Німеччина виділяє 1 мільярд євро на кіберзахист України і документування воєнних злочинів
Бізнес
|Малий бізнес в Україні зможе отримати від Meta $1000 на рекламу в Facebook та Instagram
|У жовтневі рейтинги смартфонів на Android увірвалися перспективні новачки
|У Берліні не хочуть підпускати китайців до напівпровідників
|Батарея з піску почала давати тепло. Як це працює й економить електрику
|Майнери почали розпродувати обладнання для видобутку біткоїну, щоб розплатитися за боргами
|Google запустив застосунок Look to Speak в Україні, що полегшує спілкування людям із вадами мови та моторики
|Найпродуктивніші Android-смартфони. У рейтингу AnTuTu змінився лідер