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АНАЛІТИКА

Україна потребує постачання електрообладнання з пострадянських країн - заступник міністра енергетики

 

Заступник міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Фарід Сафаров звернувся до представників міжнародних організацій із проханням сприяти постачанню до Україну електрообладнання з пострадянських країн, зокрема з Азербайджану та Казахстану.

З таким проханням Сафаров виступив на семінарі з представниками організацій системи ООН із координації та логістики надання допомоги енергетичному сектору України, повідомляється на сайті Міністерства енергетики.

"Він звернувся до представників міжнародних організацій, які брали участь у семінарі, з проханням сприяти налагодженню постачання обладнання, яке буде сумісне з українською енергосистемою, з пострадянських країн, зокрема Азербайджану та Казахстану", - поінформували у відомстві.

Як пояснив Сафаров, українське енергетичне обладнання часто відрізняється від європейського технічними характеристиками, що створює труднощі щодо ідентифікації та постачання необхідного обладнання міжнародними партнерами.

"У нас є список із 15 тис. позицій від енергетичних компаній щодо їх потреб. А також після 10 жовтня сформувався ще один пріоритетний список невідкладних потреб, необхідних нашим енергетикам для усунення завданих ворогом останніх пошкоджень електроенергетичної системи", - заявив процитований на сайті заступник міністра.

Як зазначили у міністерстві, Україна від початку повномасштабної війни отримала 145 вантажів гуманітарної допомоги з країн ЄС та Великої Британії. Донорами гуманітарної допомоги є, зокрема, енергетичні підприємства та уряди Австрії, Великобританії, Польщі, Швеції, Німеччини, Італії, Франції, Латвії, Бельгії, Данії, Іспанії, Фінляндії, Литви, Естонії, Ірландії, Норвегії, Північної Македонії, Швейцарії, Угорщини.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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