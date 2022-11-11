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Міненерго доручило перевірити «справедливість» та відповідність графіків планових відключень світла
13:25 11.11.2022 |
Міністерство енергетики доручило перевірити розподіл графіків планових відключень електроенергії через скарги бізнесу та побутових споживачів.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Наприкінці жовтня відомство спільно з НЕК "Укренерго", операторами систем розподілу та місцевими органами влади оптимізували графіки відключення - зробили їх більш зручними, ніж ті, що були запроваджені одразу після масованих обстрілів.
"Проте продовжуються скарги побутових споживачів та бізнесу щодо недотримання операторами систем розподілу графіків, оприлюднених на офіційних веб-сайтах ОСР", - констатують в Міненерго.
Урядовці закликали громадян з розумінням поставитись до тимчасових відключень світла та самостійно знизити навантаження на мережі в години пік.
"Водночас дуже важливо, щоб графіки відключень були складені справедливо і максимально чітко виконувались, адже це необхідно громадянам для планування робочих задач, хатніх справ, навчання дітей. Бізнес також потребує планування роботи в залежності від графіків електропостачання. Тому Міненерго ініціювало перевірки коректності застосування графіків відключень, дотримання операторами систем розподілу їх термінів і тривалості", - заявив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.
Перевірки проводитиме Держенергонагляд спільно з уповноваженими представниками оператора системи передачі.
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