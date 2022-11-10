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НКРЕКП зобов'язав мережевих операторів оновлювати інформацію про відключення щопівгодини
13:36 10.11.2022 |
НКРЕКП зобов'язала операторів систем розподілу (ОСР, обленерго) оновлювати в півгодинному режимі на своїх офіційних веб-сайтах інформацію про перерви в електропостачанні споживачів із зазначенням населених пунктів, вулиць, будинків, корпусів та характеру самих перерв, передає Енергореформа.
"Оператор системи розподілу зобов'язаний кожні 30 хвилин актуалізувати вказану інформацію", - йдеться у відповідній постанові регулятора.
Зокрема, ОСР мають зазначати назви перерв у енергопостачанні - плановий, аварійний, застосування графіків обмеження споживачів.
"До мене особисто теж зверталися ОСР, щоб ми дали можливість відкрити їм цю інформацію. Це надасть серйозну інформаційну підтримку споживачам", - заявив на засіданні голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.
НКРЕКП цією постановою внесла відповідні зміни до постанови від 26 березня 2022 року №349 "Про захист інформації, яка в умовах військового стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури".
Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його оприлюднення на офіційному веб-сайті регулятора.
"Це рішення було прийнято за зверненням самих ліцензіатів (ОСР). Вони зазначають, що дуже велике навантаження на call-центри, оскільки споживачі не розуміють, що відбувається, і починають шукати будь-які зв'язки з компаніями", - зазначив член НКРЕКП Дмитро Коваленко.
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