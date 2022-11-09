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АНАЛІТИКА

Транзит газу через ГТС України у 2022 р. впаде удвічі й не перевищить 21 млрд куб. м, прогнозує ексглава ОГТСУ

 

Транзит російського газу через ГТС України у 2022 році не перевищить 21 млрд куб. м при заброньованій "Газпромом" потужності 40 млрд куб. м, прогнозує ексглава "Оператора ГТС України" Сергій Макогон на своїй сторінці у фейсбуці.

Згідно з оперативними даними ОГТСУ, в період з 1 січня по 7 листопада 2022 року транзит російського газу через ГТС України становив близько 18,2 млн куб. м. За розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", якщо "Газпром" продовжить подавати для транзиту до Європи та Молдови усталені останнім часом 42,4 млн куб. м/добу, то за дні листопада, що залишилися, і грудень це становитиме 2,3 млрд куб. м.

Отже, сумарно за 2022 роком варто очікувати транзит російського газу через ГТС України в об'ємі близько 20,5 млрд куб. м, що вдвічі менше, ніж у 2021 році (41,6 млрд куб. м).

Макогон зазначив, що після зупинення "Газпромом" "Північного потоку-1" і запровадження РФ санкцій на газопровід "Ямал-Європа" через Польщу транзит через Україну став основним маршрутом постачання газу з Росії до ЄС.

"Наша ГТС продовжує постачати газ до осель не лише українських, а і європейських споживачів", - наголосив ексглава українського оператора.

"Упевнений, що останній кубічний метр газу з РФ до ЄС пройде саме через нашу ГТС, а "Північні потоки" ніколи не будуть відновлені. Росія незворотно втрачає ринок Європи", - резюмував Макогон.

Як повідомлялося, транзит природного газу через ГТС України в 2021 році становив 41,6 млрд куб. м, що на 25,4% менше ніж у 2020-му (55,8 млрд куб. м). Загалом транзитні потужності української ГТС у 2021 році було використано менше ніж на 30%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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