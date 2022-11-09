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АНАЛІТИКА

В Україні почали відбір газу із підземних сховищ

 

АТ "Укртрансгаз" розпочало сезон відбору "блакитного палива" із підземних сховищ газу (ПСГ).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

"Старт сезону відбору 2022/2023 припав на 7 листопада. Це найпізніший офіційно зафіксований початок відбору газу за останнє десятиріччя", - йдеться у повідомленні.

Пізній початок сезону відбору Укртрансгаз пояснює відносно високою температурою повітря в осінні місяці, загальним скороченням рівня енергоспоживання в Україні та підвищенням інтересу до закачування газу в українські ПСГ з боку компаній-нерезидентів.

Згідно із повідомленням, зараз відбір газу ведеться на одному газосховищі, яке було обрано для старту відбору через максимальну гнучкість у регулюванні технологічних режимів.

Як повідомлялося, станом на кінець жовтня запаси газу в ПСГ становили 14,5 млрд кубометрів.
 

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