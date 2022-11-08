Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Укренерго» анонсує вівторок без аварійних відключень, але з плановими в Києві та семи областях

 

Планові графіки відключень буде застосовано у вівторок, 8 листопада, протягом доби для споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях, повідомляє НЕК "Укренерго".

"Введення графіків аварійних відключень поки що не передбачається", - йдеться в повідомленні компанії у фейсбуці в понеділок увечері.

Компанія пояснила, що обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій.

Допоможіть енергетикам тримати баланс в енергосистемі, пошкодженій ворожими обстрілами. А саме: дотримуйтесь ощадливого споживання електроенергії та не вмикайте одночасно в мережу декілька потужних електроприладів протягом дня, особливо в пікові години споживання - з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00", - зазначила компанія.

Як повідомлялося, на понеділок "Укренерго" прогнозувала дефіцит в енергосистемі та екстрені відключення для споживачів у Києві та зазначених вище семи областях.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5083
  0,5266
 1,46

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5903  0,01 0,03 40,6179  0,09 0,22
EUR 38,8310  0,22 0,58 40,0828  0,29 0,73

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес