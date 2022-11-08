«Укренерго» анонсує вівторок без аварійних відключень, але з плановими в Києві та семи областях

Планові графіки відключень буде застосовано у вівторок, 8 листопада, протягом доби для споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях, повідомляє НЕК "Укренерго".

"Введення графіків аварійних відключень поки що не передбачається", - йдеться в повідомленні компанії у фейсбуці в понеділок увечері.

Компанія пояснила, що обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій.

Допоможіть енергетикам тримати баланс в енергосистемі, пошкодженій ворожими обстрілами. А саме: дотримуйтесь ощадливого споживання електроенергії та не вмикайте одночасно в мережу декілька потужних електроприладів протягом дня, особливо в пікові години споживання - з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00", - зазначила компанія.

Як повідомлялося, на понеділок "Укренерго" прогнозувала дефіцит в енергосистемі та екстрені відключення для споживачів у Києві та зазначених вище семи областях.