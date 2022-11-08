Фінансові новини
- |
- 08.11.22
- |
- 15:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Укренерго» анонсує вівторок без аварійних відключень, але з плановими в Києві та семи областях
08:52 08.11.2022 |
Планові графіки відключень буде застосовано у вівторок, 8 листопада, протягом доби для споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях, повідомляє НЕК "Укренерго".
"Введення графіків аварійних відключень поки що не передбачається", - йдеться в повідомленні компанії у фейсбуці в понеділок увечері.
Компанія пояснила, що обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій.
Допоможіть енергетикам тримати баланс в енергосистемі, пошкодженій ворожими обстрілами. А саме: дотримуйтесь ощадливого споживання електроенергії та не вмикайте одночасно в мережу декілька потужних електроприладів протягом дня, особливо в пікові години споживання - з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00", - зазначила компанія.
Як повідомлялося, на понеділок "Укренерго" прогнозувала дефіцит в енергосистемі та екстрені відключення для споживачів у Києві та зазначених вище семи областях.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Укрнафта, Мотор Січ тепер у власності держави, або Воєнний комунізм на фондовому ринку
|Президент про відчуження п'яти стратегічних підприємств: Не виключаю інших подібних рішень
|Вперше за 17 років та через війну в Україні: Рада Європи визначилась з датою саміту
|НКЦПФР врегулювала депооблік націоналізації акцій «Укрнафти», «Укртатнафти», «Мотор Січ», «АвтоКрАЗу» та «Запоріжтрансформатора»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Солнечные панели – автономность или пустая трата денег?
У РУБРИЦІ
|Вакантність офісної нерухомості у Києві перевищила 21% на кінець 3 кв.-2022 року - CBRE Ukraine
|Ділові очікування на будівельному ринку України на IV кв. покращилися на 8,7 в.п. - Держстат
|Уряд цьогоріч перерахував місцевим бюджетам ₴112,6 мільярда
|14 тис. аграріїв отримають 917 млн гривень у рамках програми підтримки виробників сільгосппродукції
|Ціни на нафту посилили падіння 8 листопада на даних про зростання числа хворих на коронавірус в Китаї
|Сергій Куюн: Держава віднині контролює понад 600 АЗС та стає №2 на ринку за кількістю станцій
Бізнес
|Попереднє керівництво залишило штаб-квартиру. Ілон Маск розповів, навіщо купив Twitter
|Курси криптовалют, що впали, вдарили по рекламному бізнесу Google
|Більшість бізнес-проєктів у метавсесвіті закриються до 2025 року — аналітики Canalys
|Apple дозволила NFT та криптоплатежі в App Store — тільки через власну систему (з 30% комісією) та за наявності регіональних ліцензій
|Власницею конкурсу «Міс Всесвіт» вперше стала жінка. Вона купила його за $20 млн
|Adidas розірвала стосунки з Каньє Вестом, і він більше не мільярдер. В чому суть скандалу
|TSMC випустила перший чіп за покращеним 3-нм техпроцесом N3E, але до масового виробництва ще далеко