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Україна розраховує отримати котельні, генератори від ООН та USAID – Шмигаль
17:42 04.11.2022 |
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала від донорів уже 700 генераторів, іще 900 буде доставлено найближчим часом.
"Ми готуємось до будь-яких сценаріїв. Накопичуємо обладнання для генерації енергії за надзвичайних ситуацій", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.
Прем'єр повідомив, що 3 листопада відбулася координаційна нарада зі структурами ООН та USAID.
"Говорили про підготовку до зими. Від донорів уже отримали 700 генераторів. Іще 900 буде доставлено від них найближчим часом", - заявив прем'єр.
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