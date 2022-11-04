Запаси газу в ПСГ України на початок листопада сягнули 14,7 млрд куб. м газу - «Нафтогаз»

Запаси природного газу у підземних сховищах (ПСГ) України на початок листопада сягнули 14,7 млрд куб. м газу, йдеться в оприлюдненому у четвер консолідованому звіті НАК "Нафтогаз України".

Зокрема підприємствам, що входять до групи "Нафтогаз", належить 11 млрд куб. м газу із накопиченого обсягу.

"Накопичені обсяги разом із постійним власним видобутком оцінюються як достатні для задоволення потреб поточного портфеля споживачів групи. Будь-які додаткові обсяги газу, включно з імпортним (у разі потреби), закуповуватимуться лише за прямого фінансування з боку держави. Однак можлива відсутність такого фінансування не вплине на здатність групи продовжувати свою діяльність на безперервній основі", - зазначено у документі.