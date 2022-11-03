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МАГАТЕ перевірило три українські об'єкти, що перебувають у фокусі дезінформації РФ, і не виявило жодних ознак «брудних бомб» - Кулеба
17:17 03.11.2022 |
МАГАТЕ перевірило три українські об'єкти, що перебувають у фокусі російської дезінформації, і не виявило жодних ознак "брудних бомб", заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, наголосивши, що Росія підтвердила свій статус головного брехуна у світі.
"МАГАТЕ перевірило три українські об'єкти, що перебувають у фокусі російської дезінформації, і не виявило жодних ознак "брудних бомб". Я дякую Рафаелю Маріано Гроссі за чудову й оперативну співпрацю МАГАТЕ, яка допомогла протистояти російській брехні. Росія підтвердила свій статус головного брехуна", - написав Кулеба у твіттері в четвер.
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