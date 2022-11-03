Німецький енергогігант Uniper зафіксував рекордні збитки у 40 мільярдів євро

Німецький енергогігант, найбільший імпортер газу Uniper, який невдовзі буде націоналізований, повідомив про рекордні 40 млрд євро чистих збитків за перші 9 місяців цього року - після того, як РФ припинила поставки.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що такий рівень збитків за 9 місяців року є найбільшим в корпоративній історії Німеччини.

Водночас за 9 місяців минулого року Uniper зафіксував 4,7 млрд євро збитку.

При цьому доходи у розмірі €213 млрд майже втричі перевищують показник у €78 млрд за аналогічний період 2021 року.

Зазначається, що за три місяці з липня до вересня Uniper зафіксувала щоквартальний збиток у розмірі майже €28 млрд.

Reuters нагадує, що Uniper, який був найбільшим імпортером російського газу в Європі, зіткнувся з необхідністю купувати дорожчий газ на спотовому ринку після того, як РФ припинила поставки.