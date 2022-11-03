Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Укренерго ввело додаткові обмеження енергопостачання ще у трьох областях

 

НЕК "Укренерго" ввело обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Про це 2 листопада повідомляє пресслужба компанії у телеграмі, передає Укрінформ.

"Для підтримки стабільності роботи енергосистеми Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» ввечері, 2 листопада, вимушений надати операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях", - йдеться у повідомленні.

В Укренерго кажуть, що тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

Нагадаємо: ввечері 2 листопада окупанти атакували Кривий Ріг іранськими дронами-камікадзе. Безпілотник влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури. У декількох районах міста зникло світло та вода.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,2194
  0,1280
 0,35

Курс обміну валют на 01.11.22, 09:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,2714  0,47 1,22 40,2429  0,37 0,92
EUR 38,5071  0,32 0,83 39,7429  0,32 0,81

Міжбанківський ринок на вчора, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,01 36,9342  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес