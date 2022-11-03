Укренерго ввело додаткові обмеження енергопостачання ще у трьох областях

НЕК "Укренерго" ввело обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Про це 2 листопада повідомляє пресслужба компанії у телеграмі, передає Укрінформ.

"Для підтримки стабільності роботи енергосистеми Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» ввечері, 2 листопада, вимушений надати операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях", - йдеться у повідомленні.

В Укренерго кажуть, що тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

Нагадаємо: ввечері 2 листопада окупанти атакували Кривий Ріг іранськими дронами-камікадзе. Безпілотник влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури. У декількох районах міста зникло світло та вода.