Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Швейцарія дасть Україні 100 мільйонів доларів на відновлення інфраструктури

 

Уряд Швейцарії схвалив надання 100 мільйонів доларів допомоги на відновлення пошкодженої ударами РФ інфраструктури та полегшення гуманітарної ситуації, зокрема, забезпечення питною водою напередодні зими.

Як повідомляє агентство AFP, "Швейцарія допомагає українським енергетичним компаніям закуповувати енергоносії та запасні частини, а також робить внесок у ремонт систем залізничного кріплення для транспортування важких вантажів, таких як зерно". Також вона надає гуманітарну підтримку для підготовки до зими, наприклад, продукти харчування, утеплювачі.

Уряд визначає, чи може Швейцарія надати подальшу гуманітарну допомогу, таку як генератори, насоси або установки для очищення води. Він звернувся до парламенту з проханням надати додатковий кредит у розмір 76 мільйонів доларів для покриття додаткових витрат.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,2194
  0,1280
 0,35

Курс обміну валют на 01.11.22, 09:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,2714  0,47 1,22 40,2429  0,37 0,92
EUR 38,5071  0,32 0,83 39,7429  0,32 0,81

Міжбанківський ринок на вчора, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,01 36,9342  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес