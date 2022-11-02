Україна не зможе пройти зиму без імпорту вугілля чи електроенергії – ДТЕК

Україна буде змушена взимку імпортувати вугілля чи електроенергію, заявив LIGA.net виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

За його словами, зараз споживання вугілля дещо скоротилося, тому що багато теплових станцій пошкоджено через обстріли. Але в міру повернення їх до роботи запаси палива скорочуватимуться.

"Якщо зараз відновляться всі електростанції чи більшість із них (деякі станції не піднімуться) і почнуть працювати як до масованих обстрілів, вугілля буде швидко спрацьовуватися. У країні дефіцит вугілля. Тому ми або будемо це вугілля імпортувати, або купувати в Європі електроенергію. Без цього складно пройти зиму", - розказав Сахарук в інтерв'ю.

За його словами, зараз приблизно половину всієї електроенергії в Україні виробляють атомні електростанції, 25-35% - теплові, а решту - гідроелектростанції, теплоелектроцентралі та відновлювальні джерела енергії.