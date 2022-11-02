«Збитки вимірюються сотнями мільйонів доларів». Росія пошкодила вже п'ять ТЕС Ахметова

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що внаслідок російських ракетних ударів компанія вже зазнала збитків у сотні мільйонів доларів. В інтерв'ю LIGA.net він заявив, що ніхто не очікував настільки жорстоких та масованих обстрілів.

"Це не одна випущена ракета, а серія ракет, випущених одночасно в один енергетичний об'єкт. Тільки на одну нашу електростанцію одночасно прилетіло чотири ракети. Деякі підприємства зазнавали атак декілька разів поспіль. Їхня тактика нам зрозуміла: атакують, аналізують наслідки, а потім атакують знову. Інтервал між ударами може бути навіть одна година. Так, принаймні, сталося з однією нашою електростанцією", - розказав Сахарук.

Загалом було пошкоджено п'ять теплоелектростанцій ДТЕК, деякі з них - сильно.

"Скажу без перебільшення: і теплоелектростанції, і підстанції Укренерго зазнали масштабних пошкоджень. Деякі об'єкти повністю знищено, і відновити їх неможливо, потрібно заново будувати. А деякі - відновити можна, якщо купити та привезти обладнання. Ті, що зазнали відносно невеликих пошкоджень, - ремонтуються і хоч частково, але запускаються знову", - сказав Сахарук.

Обладнання, яке необхідне для ремонту станцій, дороге, виготовляється довго і знайти його не так просто, розказав він.

"Один вимикач коштує від 110 000 євро, а один трансформатор - десятки мільйонів. А нам тільки вимикачів потрібно понад 20 штук. І це лише на одну чи дві станції", - заявив Сахарук.