Україна хоче збільшити імпорт електроенергії з ЄС

На тлі атак РФ на енергетичну інфраструктуру Україна розраховує на збільшення імпорту електроенергії з ЄС в два-три рази. Про це голова національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів у ефірі телемарафону за підсумками зустрічі з єврокомісаркою з питань енергетики Кадрі Сімсон 1 листопада.

"Наразі 500 МВт - це максимальний ліміт імпорту електроенергії з Європи в Україну. Ми хотіли б, щоб цей обсяг був значно більшим - 1000-1500 МВт", - сказав Кудрицький.

Він також зазначив, що держава потребує допомоги для заміни пошкодженого російським обстрілом обладнання підстанцій, тому він попросив Сімсон про координацію такої допомоги з боку Євросоюзу. Кудрицький зауважив, що єврокомісарка "була однією з ключових фігур, яка допомогла у березні цього року поєднати українську енергосистему з європейською".