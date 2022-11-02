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Удари по енергосистемі України: експерт розповів, куди саме цілять росіяни
13:25 02.11.2022 |
Окупанти почали фокусувати свої ракетні удари на об'єктах генерації електроенергії, намагаючись вивести із ладу не самі електростанції, а трансформаторні підстанції, які видають від них електрику.
Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ.
Він зауважив, що частка пошкоджених об'єктів енергосистеми коливається між 35% та 45%. Експерт наголосив, що цей показник змінюється кожного дня: енергетики відновлюють пошкоджену інфраструктуру водночас через нові атаки росіян виникають нові пошкодження.
"Трохи змінили московські окупанти тактику: вони почали більше фокусувати ракети на об'єктах, які пов'язані з генерацією. Причому, вони не намагаються пошкодити самі об'єкти, бити по дамбах чи турбінах. Вони фокусують свої удари на трансформаторних підстанціях, які відповідають за видачу електрики зі станції", - сказав Харченко.
Він наголосив, що для відновлення електропостачання після таких ударів потрібно 10-15 годин, адже частини транспортної електричної мережі виявляються фактично знищеними.
Експерт застеріг від використання терміну "блекаут" стосовно відключень споживачів, які запровадила НЕК "Укренерго". "Блекаут - це повне виключення енергосистеми, пов'язане з тим, що вона некерована. Система сама по собі виключається, при цьому відбувається багато техногенних аварій", - пояснив Харченко.
Він запевнив, що попри ворожі атаки українська енергосистема повністю керована, і відключення, які зараз застосовуються, є керованими.
Як повідомлялося, зранку 31 жовтня російські війська вчергове завдали масованого удару по об'єктах енергосистеми кількох областей України. Частину ракет збила ППО.
росія проводить масовані атаки на українську енергетичну інфраструктуру із 10 жовтня. Загарбники цілять ракетами та іранськими дронами як по об'єктах генерації, так і по системі передачі електроенергії.
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