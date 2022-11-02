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Goldman Sachs: у найближчі місяці ціна на газ у Європі впаде на 30%
11:14 02.11.2022 |
За прогнозами аналітиків провідного інвестбанку Goldman Sachs (GS), які наводить телеканал CNBC, ціна на природний газ у Європі найближчими місяцями може знизитися на 30%.
Зазначається, якщо зараз ціна на газ у ключовому нідерландському хабі TTF становить €120 за мегават-годину (МВт•год), то вже у першому кварталі 2023 року вона знизиться до €85 за МВт•год. Ще у серпні ціна досягала максимумів на рівні €340 за МВт•год.
Аналітики GS бачать кілька причин можливого падіння цін на газ у Європі - високий рівень заповненості сховищ, досить тепла осінь та суттєві обсяги закупленого, але ще не розвантаженого СПГ.
Нагадаємо, станом на кінець жовтня близько 60 танкерів із СПГ прибули до Європи, але ще не були розвантажені. Цей газ був закуплений влітку і лише у жовтні прибув до портів Іспанії, Нідерландів, Італії й Греції.
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