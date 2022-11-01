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АНАЛІТИКА

ЄС залучив 25,5 млн євро на підтримку негайних енергетичних потреб України – єврокомісарка

 

Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон у вівторок у Києві заявила, що Євросоюзу вдалося залучити 25,5 мільйона євро для задоволення негайних потреб України в енергетичній сфері.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Разом із Енергетичним співтовариством ЄС (ENTSO-E) Єврокомісія створила Фонд енергетичної підтримки України, до якого і були залучені згадані кошти.

Очікується, що в найближчі дні міністерство енергетики України та ENTSO-E розпочнуть спільну кампанію з мобілізації подальшої підтримки з боку приватного сектору.

Окрім того, за словами Сімсон, ЄС разом із державами-членами та приватними компаніями доставив в Україну аварійне енергетичне обладнання на мільйони євро, але рівень підтримки має бути збільшений у світлі ескалації атак з боку Росії.

Також єврокомісарка оголосила в Києві, що ЄС виділить 13 мільйонів євро на відновлення лабораторій, пошкоджених російськими окупантами на ядерному майданчику Чорнобильської АЕС, а також про намір спрямувати через Міжнародне агентство з атомної енергії ще 3,5 мільйона євро на підтримку України в цьому секторі.

Як уже повідомлялося, Сімсон вважає, що пріоритетом допомоги ЄС є відновлення зруйнованих потужностей, а не заміщення постачанням з ЄС.

Єврокомісарка прибула до Києва у вівторок після ракетних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України і заявила про необхідність збільшення підтримки українського енергосектору.

Під час зустрічі з нею Зеленський звернув увагу на доцільність створення платформи для підтримки української економіки, зокрема енергетичної сфери, на зразок Контактної групи у форматі "Рамштайн".
 

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