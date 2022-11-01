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АНАЛІТИКА

Експорт російського газу до Європи та Азії з початку року скоротився на 43% - ЗМІ

 

Експорт газу російського державного монополіста «газпрома» до країн, які не входять до СНД, скоротився на 43% за перших 10 місяців року на тлі різкого зменшення європейського імпорту, спричиненого російським вторгненням в Україну.

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на заяву газпрому повідомляє Montel Group.

Зазначається, що до кінця жовтня російська державна газова компанія експортувала 91,2 млрд кубометрів газу до країн Європи та Азії, що на 67,6 млрд кубометрів менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Водночас видобуток газу газпромом упав майже на 19% у річному вимірі - до 344 млрд кубометрів за 10-місячний період. У компанії не надали подробиць щодо цифр експорту в окремі європейські країни.

Газова криза призвела до стрімкого зростання цін на газ та електроенергію в Європі цього року та спонукала ЄС зменшити свою залежність від російського газу.

Проте нині ціни перебувають на найнижчому із середини червня рівні на тлі прогнозів про м'який початок зими та високі обсяги запасів газу в Європі. Зазначається, що наразі вони становлять 94,7% від максимального обсягу заповнення газосховищ, що значно вище рівня у 77%, який спостерігався торік.

У газпромі заявили, що зниження споживання газу в ЄС «стало ключовим фактором зниження попиту на газ у світі».

Зазначається, що в січні - жовтні світовий попит знизився більш як на 40 млрд кубометрів, причому на країни ЄС припадає 36 млрд кубометрів, або 85%.

«Споживання газу також скоротилося у Великій Британії за вказаний період - приблизно на 4 млрд кубометрів. Таким чином, загальна частка ЄС і Великої Британії у зниженні світового попиту становить близько 95%», - цитує видання повідомлення газпрому.

Водночас у рф заявляють, що зростають обсяги постачань російського газу до Китаю через газопровід «Сила Сибіру».

Як повідомлялось, газпром почав призупиняти поставки європейським клієнтам у квітні, а також припинив поставки через трубопровід "Північний потік - 1" до Німеччини наприкінці серпня.

У Міжнародному енергетичному агентстві прогнозують, що експорт російських енергоносіїв ніколи не повернеться до рівня, на якому він був до початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Ключові теги: Росія, ЄС
 

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