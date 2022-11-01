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АНАЛІТИКА

Імпорт електроенергії зі Словаччини останніми днями зростає

 

Постачання електроенергії в Україну зі Словаччини загалом 30 жовтня та 1 листопада становить 300 МВт-год, свідчать дані на сайті ENTSO-E.

Згідно з розміщеним там графіком постачань, 30 жовтня імпортувалося по 25 МВт протягом семи годин (із 8:00 до 15:00) і на 1 листопада підтверджено постачання по 25 МВт протягом п'яти годин (із 10:00 до 15:00).

Згідно з даними аукціонної платформи НЕК "Укренерго", 30 жовтня перетин зі Словаччини викуповував ТОВ "Д.Трейдінг" - 25 МВт на 9:00 та по 15 МВт на 10:00-15:00, а також ТОВ "Нексттрейд" - по 10 МВт на 10:00-15:00.

Станом на 1 листопада перетин викупив "Д.Трейдінг" - по 25 МВт на шість годин на 11:00-16:00.

Як повідомлялося, до цього на сайті ENTSO-E відображалися фізичні постачання в Україну зі Словаччини по 15 МВт-год 29 жовтня (цього дня перетин викуповувало ТОВ "ЕРУ Трейдінг"), 1 МВт-год 27 жовтня (здійснювало АТ "ЕКУ") та 200 МВт-год 16 жовтня (перетин викуповувало ТОВ "Д.Трейдінг").

Починаючи з 16 жовтня, українські трейдери "Д.Трейдінг", держтрейдер "ЕКУ", "ЕРУ Трейдінг", а з 30 жовтня "Нексттрейд" почали тестувати можливості імпорту електроенергії та бронювати різну потужність перетину зі Словаччини у певні дні, але постачання здійснюються не у всі дні, коли викуплено перетин.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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