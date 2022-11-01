Фінансові новини
- |
- 01.11.22
- |
- 12:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна отримає допомогу від 12 країн, щоб відновити енергетичну інфраструктуру, - МЗС
09:03 01.11.2022 |
Енергетична інфраструктура України, яка зазнала значних пошкоджень через російські обстріли, буде відновлена завдяки 12-ти країнам, які вже надали і продовжують надавати відповідне обладнання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.
За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, українські дипломати перебувають у постійному контакті з партнерами та докладають максимум зусиль для того, щоб в оселях українців були світло, тепло та вода.
"Ми залучаємо необхідну допомогу та обладнання, щоб подолати наслідки терористичних ударів Росії по критичній інфраструктурі України. Ми не дозволимо російському терору зламати ані нас, ані наших партнерів", - наголосив міністр.
Наразі вже є домовлення про постачання обладнання від урядів і компаній 12 країн: Ізраїлю, Іспанії, Італії, Литви, Німеччини, Північної Македонії, Польщі, Республіки Корея, Словаччини, Словенії, Фінляндії та Франції.
"Загалом йдеться про 954 одиниці енергетичного обладнання. Перші партії допомоги вже в Україні, решта очікується найближчим часом. Ми продовжуємо працювати над збільшенням кола партнерів і обсягів підтримки", - додав Кулеба.
Серед обладнання, яке отримує Україна, генератори різних типів, перемикачі автоматичні, теплові гармати та інше.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Залужний про Перемогу над Росією: Дається нам важко, але неодмінно буде
|Світла не буде тричі за добу: оприлюднено оновлені графіки відключень електроенергії у Києві
|Росія обстріляла два цивільних буксири під час транспортування баржі із зерном
|Москва заявляє, що не гарантує безпеки зернового морського коридору
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зведений платіжний баланс України у вересні-2022 зведено із дефіцитом $750 млн
|Верховна Рада може ліквідувати Мінрегіон із передачею повноважень Мінінфраструктури - нардеп Железняк
|Ціни на автогаз та інші види палива 1 листопада збереглися
|Уряд у проєкті держбюджету-2023 покращив прогнозний курс долара на кінець року до 45,8 грн/$1 та план надходжень НБУ на 51,6 млрд грн
|Загальний держборг у вересні збільшився на 0,1% до $98,1 млрд
|Вітренко йде з «Нафтогазу», - ЗМІ
Бізнес
|Власницею конкурсу «Міс Всесвіт» вперше стала жінка. Вона купила його за $20 млн
|Adidas розірвала стосунки з Каньє Вестом, і він більше не мільярдер. В чому суть скандалу
|TSMC випустила перший чіп за покращеним 3-нм техпроцесом N3E, але до масового виробництва ще далеко
|Глобальна переробка літієвих батарей до 2030 перевищить 1 ТВт·ч
|Перша у світі термоядерна електростанція може бути побудована у США - спочатку це буде лише демонстратор
|WhatsApp припинила роботу по всьому світу
|Фотонний чип нової конструкції передає дані зі швидкістю 1,84 Пбіт/с — рекорд дозволяє передати весь інтернет-трафік за пів секунди