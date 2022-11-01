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У ДТЕК закінчується запас обладнання для ремонтів пошкоджених енергооб'єктів
17:48 31.10.2022 |
У групі ДТЕК заявили, що використали запас обладнання, який був на складах після перших двох "хвиль атак" РФ, які відбуваються з 10 жовтня.
Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.
"Знову були обстріляні об'єкти критичної інфраструктури. Зараз потрібно зрозуміти, що і як пошкоджено, що можна зробити, аби відновити максимально оперативно живлення.
Перші кроки робляться, підключаються деякі споживачі, деякі підстанції заживлюються. Я думаю, що ця робота триватиме наступні 3-6 годин", - сказав Сахарук в ефірі марафону об 11:30.
"Ми вже, на жаль, використали запас обладнання, який у нас був на складах після перших двох ворожих "хвиль атак", які відбуваються з 10 жовтня. Якусь кількість обладнання ми змогли придбати.
Та, на жаль, вартість обладнання зараз вимірюється сотнями мільйонами доларів. Наразі вже є певні складності з купівлею цього обладнання, адже це дуже дорого. Зараз працюємо над тим, яким чином його все ж таки придбати чи отримати від наших партнерів. Нині це є проблемою у всіх енергетиків", - визнав виконавчий директор ДТЕК.
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