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АНАЛІТИКА

Українців попередили про фейковий застосунок з графіками відключень

 

Національна енергокомпанія "Укренерго" повідомляє про фейковий застосунок, який з'явився у телеграм-каналах та інших соцмережах. Цей додаток нібито містить актуальний графік відключення електроенергії для споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал НЕК "Укренерго".

Насправді "Укренерго" не працює з кінцевими споживачами електроенергії, а має лише інформацію про загальний рівень споживання в енергосистемі, а також у кожному її енерговузлі.

"Укренерго" - це оператор системи передачі, тому не може знати, коли відключають кожного окремого споживача або невеличкий населений пункт. Відповідно "Укренерго" не створювало жодних додатків для кінцевих споживачів електроенергії", - йдеться у повідомленні компанії.

Фахівці "Укренерго" уточнюють, що графіки обмеження постачання електроенергії до окремих споживачів може складати виключно обленерго і тільки на їх сайтах можна знайти інформацію про графіки відключень споживачів або про те, де саме таку інформацію можна знайти.

Наприкінці цього тижня компанія "Укренерго" повідомила, що для усунення наслідків терористичних атак з боку Росії по усій території України обмежується електроспоживання.

Одночасно компанія "Укренерго" уточнила, що графіки "енергетичної тривоги", за її розпорядженням, визначають місцеві оператори розподільчих мереж та публікують на своїх ресурсах.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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