Фінансові новини
- |
- 01.11.22
- |
- 00:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українців попередили про фейковий застосунок з графіками відключень
17:03 31.10.2022 |
Національна енергокомпанія "Укренерго" повідомляє про фейковий застосунок, який з'явився у телеграм-каналах та інших соцмережах. Цей додаток нібито містить актуальний графік відключення електроенергії для споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал НЕК "Укренерго".
Насправді "Укренерго" не працює з кінцевими споживачами електроенергії, а має лише інформацію про загальний рівень споживання в енергосистемі, а також у кожному її енерговузлі.
"Укренерго" - це оператор системи передачі, тому не може знати, коли відключають кожного окремого споживача або невеличкий населений пункт. Відповідно "Укренерго" не створювало жодних додатків для кінцевих споживачів електроенергії", - йдеться у повідомленні компанії.
Фахівці "Укренерго" уточнюють, що графіки обмеження постачання електроенергії до окремих споживачів може складати виключно обленерго і тільки на їх сайтах можна знайти інформацію про графіки відключень споживачів або про те, де саме таку інформацію можна знайти.
Наприкінці цього тижня компанія "Укренерго" повідомила, що для усунення наслідків терористичних атак з боку Росії по усій території України обмежується електроспоживання.
Одночасно компанія "Укренерго" уточнила, що графіки "енергетичної тривоги", за її розпорядженням, визначають місцеві оператори розподільчих мереж та публікують на своїх ресурсах.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Росія обстріляла два цивільних буксири під час транспортування баржі із зерном
ТОП-НОВИНИ
|Москва заявляє, що не гарантує безпеки зернового морського коридору
|Шмигаль: росіяни атакували 18 об’єктів, більшість – енергетичні
|Масований ракетний удар: екстрені відключення світла - у Києві, Черкасах, Запоріжжі та 6 областях
|Зернова угода: попри відмову рф Україна, Туреччина й ООН домовилися про рух 14 суден - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Експорт сільгосппродукції з України сягнув 21 мільйона тонн
|Виплати уряду за ОВДП із початку великої війни перевищили запозичення на 80 мільярдів, – НБУ
|Кабмін підготував проєкт держбюджету до другого читання. Змінив прогноз щодо ВВП та інфляції
|Рівень тіньової економіки у 2021 році зріс до 32% - Мінекономіки
|Росія обстріляла два цивільних буксири під час транспортування баржі із зерном
|Москва заявляє, що не гарантує безпеки зернового морського коридору
Бізнес
|Adidas розірвала стосунки з Каньє Вестом, і він більше не мільярдер. В чому суть скандалу
|TSMC випустила перший чіп за покращеним 3-нм техпроцесом N3E, але до масового виробництва ще далеко
|Глобальна переробка літієвих батарей до 2030 перевищить 1 ТВт·ч
|Перша у світі термоядерна електростанція може бути побудована у США - спочатку це буде лише демонстратор
|WhatsApp припинила роботу по всьому світу
|Фотонний чип нової конструкції передає дані зі швидкістю 1,84 Пбіт/с — рекорд дозволяє передати весь інтернет-трафік за пів секунди
|ЄС остаточно затвердив єдиний стандарт зарядних пристроїв для всіх гаджетів