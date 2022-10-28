Із 6 700 працівників ЗАЕС контракти із росатомом підписали близько сотні

Попри всі зусилля, росіянам не вдається змусити працівників Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) масово укладати контракти із росатомом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЕК «Енергоатом» у Телеграмі.

Зазначається, що росіяни вдаються до тиску й маніпуляцій, заявляючи, що тисяча працівників станції вже підписали контракти із фейковим підприємством АО «Экплуатирующая организация «Запорожская АЭС», яким керує росатом.

«Насправді з 6700 працівників, які залишилися працювати на окупованій росіянами ЗАЕС, лише близько сотні підписали контракти з росатомом. Причому переважна більшість із тих, хто це зробив, «погодилися» під тиском загарбників. Ще 4300 проукраїнських працівників ЗАЕС виїхали на підконтрольну Україні територію», - заявляє Енергоатом.

У компанії наголосили, що більшість працівників, які перебувають на станції, мають проукраїнську позицію, продовжують чинити спротив окупантам і максимально відтягують процес підписання контрактів.

Як повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов, на захоплену росіянами Запорізьку АЕС прибули кримський "гауляйтер" Сергій Аксьонов і заступник голови адміністрації президента росії Сергій Кірієнко.

За словами Орлова, неуспішна кампанія з підписання працівниками ЗАЕС контрактів з Росатомом змусила російських загарбників задіяти "важку артилерію".

"Сьогодні, 28 жовтня 2022 року, на ЗАЕС припхалися головний кримський зрадник - Сергій Аксьонов і перший заступник керівника путінської адміністрації - Сергій Кірієнко", - зазначив мер.

За його словами, вони мають продемонструвати бодай якісь успіхи і переконати персонал станції, яка має таке "велике значення для росії", підписати контракти.

Як повідомлялося, Енергоатом заявив про посилення тиску зі сторони росіян на працівників ЗАЕС щодо укладання контрактів із росатомом.

ЗАЕС, найбільша атомна станція в Європі, з 4 березня захоплена російськими військовими. Відтоді загарбники розміщують на майданчику станції військову техніку та боєприпаси, а також обстрілюють прилеглу територію. Обстрілюють росіяни і саму станцію, руйнуючи ЛЕП, спричиняючи відключення зовнішнього живлення станції і звинувачуючи в цьому ЗСУ.

Крім того, загарбники викрадають і катують працівників ЗАЕС. Президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін заявив, що близько 50 співробітників Запорізької АЕС наразі перебувають у російському полоні.