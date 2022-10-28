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Укренерго розпорядилось обмежити електропостачання по всій країні
11:14 28.10.2022 |
НЕК "Укренерго" надало обленерго розпорядження обмежити електропостачання різних категорій споживачів у всіх регіонах України.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії у Фейсбуці.
"Вже о 7:00 ранку Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяг для застосування графіків обмеження електропостачання для промислових споживачів в усіх регіонах України", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, додаткові обсяги обмежень для промислових споживачів будуть застосовуватись у центральному регіоні (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області).
"Вимушені обмеження також стосуватимуться побутових споживачів у центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни, мережі яких найбільше постраждали цього тижня", - наголосили в Укренерго.
Так, Диспетчерський центр «Укренерго» уже надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяг для застосування графіків аварійних відключень для побутових споживачів в цих регіонах. Графіки відключення на цей випадок вже мали бути розроблені та оприлюднені обленерго заздалегідь.
Як повідомлялося, росіяни у ніч на 27 жовтня знову обстріляли енергетичну інфраструктуру України, через що Укренерго було змушене запровадити жорсткіші обмеження електропостачання у Києві та чотирьох областях.
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