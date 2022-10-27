Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Державний енерготрейдер ЕКУ здійснив тестову поставку 1МВт е/е зі Словаччини

 

Державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" (АТ "ЕКУ") здійснив першу тестову поставку електроенергії зі Словаччини потужністю 1 МВт-год, передаэ Енергореформа.

"Внаслідок ракетного обстрілу та пошкодження енергетичної інфраструктури ризики стійкого проходження опалювального періоду значно збільшилися. Як державний трейдер ми шукаємо можливості та інструменти, що дозволяють знизити ці ризики. Здійснення тестових поставок - частина роботи", - прокоментував генеральний директор "ЕКУ" Віталій Бутенко, слова якого наводяться у релізі компанії 27 жовтня.

При цьому він зазначив, що технічна можливість імпорту електроенергії з Європи в Україну є ще одним інструментом стабілізації роботи української енергосистеми.

"Ми повинні бути готові до його впровадження", - наголосив він.

У компанії наголосили, що право на здійснення імпорту "ЕКУ" отримала в результаті відкритого аукціону щодо доступу до міждержавних електромереж, проведених оператором національної системи передачі НЕК "Укренерго".

Як повідомляла Енергореформа, українські трейдери ТОВ "Д. Трейдінг", ТОВ "ЕРУ" та гострейдер АТ "ЕКУ" після скасування експорту е/е до Європи почали тестувати можливості імпорту електроенергії, розпочавши зі Словаччини.

Починаючи з 16 жовтня, ці компанії бронювали різну потужність перерізу на добових аукціонах у певні дні.
Зокрема, "ЕКУ" бронювала 3 МВт на 4.00 та 2 МВт на 5.00 на 24 жовтня, 1 МВт на 5.00 25 жовтня та по 1 МВт на 13.00 на 26-27 жовтня.

Разом з тим, на сайті ENTSO-E станом на 26 жовтня відображалося фізичне постачання лише 16 жовтня, коли перетин 50 МВт на чотири години викуповував "Д. Трейдінг".

Потужність перетину зі Словаччини, що виставлялася НЕК "Укренерго", становила 50-170 МВт.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,7386
  0,0969
 0,26

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1016  0,12 0,31 40,1344  0,13 0,32
EUR 38,3756  0,26 0,69 39,7569  0,28 0,71

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9100  0,02 0,07 36,9325  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес