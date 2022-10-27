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Дефіцит електроенергії в Києві може сягати 30%, відключення будуть більш масовими
14:24 27.10.2022 |
Внаслідок атаки росіян по енергетичній інфраструктурі України дефіцит електроенергії в Києві може становити 30%, відтак відключення будуть більш тривалими й стосуватимуться значно більшої кількості споживачів.
Про це повідомила пресслужба компанії-постачальника електроенергії з групи ДТЕК Yasno, передає Цензор.НЕТ.
"Руйнування серйозні. Тому маємо різке погіршення ситуації з енергопостачанням. Дефіцит електроенергії в Києві може становити 30%", - заявили в компанії.
Зазвичай Київ споживає 1000-1200 МВт, проте наразі орієнтовна наявна потужність становить 600-800 МВт, пояснює енергопостачальник. "Тобто, майже пів Києва може залишитися без світла", - додали енергетики.
Щоб не допустити повного знеструмлення, оператори системи розподілу будуть обмежувати споживання електроенергії за вказівками Укренерго. При цьому відключення будуть більш тривалими й стосуватимуться значно більшої кількості споживачів. Графіки ймовірних стабілізаційних відключень наразі не актуальні.
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