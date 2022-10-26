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Українське прислів'я
Україна закликала ЄС використати вільні потужності ПСГ
17:29 26.10.2022 |
Міністр енергетики України Герман Галущенко закликав Європу використати вільні потужності українських підземних сховищ газу (ПСГ).
"Ціни на газ на найнижчому рівні за кілька місяців. Прекрасна можливість використовувати найбільші в Європі підземні сховища газу з 15 млрд кубометрів вільних потужностей. Цієї зими знадобляться додаткові обсяги газу", - написав він у "твіттері".
За даними Gas Infrastructure Europe, запаси газу в ПСГ ЄС станом на 24 жовтня зросли до 93,79%. Приріст за останню звітну добу становив 0,16 процентного пункту. В абсолютному значенні в ПСГ накопичено понад 100 млрд. куб. м активного газу.
Також до максимального рівня за три роки зросли запаси ЗПГ у резервуарах приймальних терміналів. Європейські термінали ЗПГ у жовтні працюють із продуктивністю близько 61%. У вересні та серпні - 59%.
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