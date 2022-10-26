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АНАЛІТИКА

Україна закликала ЄС використати вільні потужності ПСГ

 

Міністр енергетики України Герман Галущенко закликав Європу використати вільні потужності українських підземних сховищ газу (ПСГ).

"Ціни на газ на найнижчому рівні за кілька місяців. Прекрасна можливість використовувати найбільші в Європі підземні сховища газу з 15 млрд кубометрів вільних потужностей. Цієї зими знадобляться додаткові обсяги газу", - написав він у "твіттері".

За даними Gas Infrastructure Europe, запаси газу в ПСГ ЄС станом на 24 жовтня зросли до 93,79%. Приріст за останню звітну добу становив 0,16 процентного пункту. В абсолютному значенні в ПСГ накопичено понад 100 млрд. куб. м активного газу.

Також до максимального рівня за три роки зросли запаси ЗПГ у резервуарах приймальних терміналів. Європейські термінали ЗПГ у жовтні працюють із продуктивністю близько 61%. У вересні та серпні - 59%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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