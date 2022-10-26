Надходження газу з ЄС до України зросло до 21 млн куб. м на добу

Газотранспортна система (ГТС) України продовжує збільшувати прийом природного газу з Європи з подальшим його закачуванням до підземних сховищ (ПСГ) на тлі зниження цін на нього.

Згідно з оперативними даними "Оператора ГТС України", 25 та 26 жовтня заявка на надходження газу на західному кордоні країни зросла до 21-21,5 млн куб. м/добу проти близько 8-10 млн куб. м минулого тижня та 3 млн куб. м у першій половині жовтня.

У період 1-25 жовтня 2022 року з території Польщі, Словаччини та Угорщини до України надійшло 188 млн. куб. м газу, зокрема. на "митний склад" ПСГ - 155 млн куб. м. У вересні постачання становили 29 млн куб. м (МС - 17 млн куб. м), серпні - 142 млн куб. м (121 млн куб. м), у липні - 119 млн куб. м (83 млн куб. м), у червні - 46 млн куб. м (7 млн куб. м), травні - 24 млн куб. м (5 млн куб. м), у квітні - 3 млн куб. м (3 млн куб. м), березні - 282 млн. куб. м (10 млн куб. м), у лютому - 350 млн куб. м (11 млн куб. м), у січні - 47 млн куб. м (0).

Голова оператора газосховищ України АТ "Укртрансгаз" Сергій Перелома 21 жовтня зазначав, що обсяг газу, який нерезиденти зберігають у ПСГ України в режимі "митного складу", з початку жовтня збільшився усемеро.

Частину газу до ПСГ України закачує Молдова, яка формує запас за допомогою кредитної лінії ЄБРР.

