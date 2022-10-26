Українські трейдери почали тестувати імпорт е/е зі Словаччини

Українські трейдери ТОВ "Д.Трейдінг", ТОВ "ЕРУ" та гострейдер АТ "Енергетична компанія України" ("ЕКУ") після скасування експорту е/е до Європи почали тестувати можливості імпорту електроенергії, розпочавши зі Словаччини.

Про це свідчать результати добових аукціонів НЕК "Укренерго" з продажу міждержавного перетину у напрямку з цієї країни, передає Енергореформа.

Згідно з результатами аукціонів на сайті "Укренерго", починаючи з 16 жовтня ці компанії бронювали різну потужність перетину в певні дні до 27 жовтня (аукціони проводяться за два дні до поставки - ЕР).

Найбільше бронював "Д.Трейдінг" - по 50 МВт на чотири денні години на 16 та 23 жовтня та по 35 МВт на п'ять денних годин 26 жовтня.

"ЕКУ" бронювала 3 МВт на 4:00 та 2 МВт на 5:00 на 24 жовтня, 1 МВт на 5:00 25 жовтня та по 1 МВт на 13:00 на 26-27 жовтня.

"ЕРУ" бронювала 1 МВт о 4:00 на 22 жовтня.

Ціна продажу перетину у всі дні, в які компанії брали участь в аукціонах, становила 0 грн/МВт-год.

Потужність перетину, що виставлялася продаж, становила від 50 МВт до 170 МВт на кожну годину залежно від дня.

Разом з тим, на сайті ENTSO-E станом на 26 жовтня відображається фізичне постачання лише 16 жовтня, коли перетин 50 МВт на чотири години викуповував "Д.Трейдінг".

Як повідомляла Енергореформа, комерційний експорт електроенергії, який стартував наприкінці червня зі 100 МВт до Румунії, було зупинено з 11 жовтня для стабілізації власної енергосистеми через масовані удари російських військ по енергосистемі України 10 жовтня.

На той час потужність перетину зросла до 300 МВт - по 150 МВт у Румунію та Словаччину. Також приблизно 220 МВт експортувалося до Польщі та на різному рівні потужності до Молдови.

24 жовтня глава "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E збільшила потужність комерційних обмінів між Україною та Європою до 400 МВт для експорту та до 500 МВт для імпорту ресурсу (за даними НЕК було по 300 МВт в обох напрямках).

Тоді він зазначив, що Україна ще не розпочала імпорт електроенергії, але технічна можливість для цього є, як і можливість запиту аварійної допомоги з ЄС.