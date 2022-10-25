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АНАЛІТИКА

Німеччина надасть Україні 20 мільйонів євро на резервне обладнання

 

Німеччина виділить 20 мільйонів євро на закупівлю резервного обладнання для України, яке допоможе реагувати на терористичні атаки Росії на критичну інфраструктуру.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

Зазначається, що про це попередньо домовились міністерка Федерального міністерства навколишнього середовища, охорони природи, ядерної безпеки та захисту прав споживачів Штеффі Лемке та міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

За його словами, цю домовленість сторони фіналізують найближчим часом.

"В умовах, коли наша інфраструктура перебуває під постійним терористичним прицілом, нам потрібно по максимуму забезпечити Україну резервними потужностями, а українців - теплом, світлом і водою.

На виділені Німеччиною кошти буде закуплено усе необхідне для цього обладнання, насамперед мобільні генератори, автоматичні насосні станції для подачі води, мобільні теплоелектростанції. Альтернативні джерела енергії в Україні будуть", - наголосив Чернишов.
За матеріалами: Економічна правда
 

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