НКРЕКП дозволила непобутовим споживачам газу збільшити замовлену річну потужність в операторів ГРМ до 21 листопада

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), дозволила непобутовим споживачам газу подавати заявки операторам газорозподільних мереж (ГРМ) на збільшення замовленої річної потужності до 21 листопада.

Відповідне рішення регулятор затвердив на засіданні у вівторок своєю постановою "Про уточнення річної замовленої потужності на 2022 рік об'єкта (об'єктів) споживача природного газу, що не є побутовим, в умовах воєнного стану".

Як пояснили в НКРЕКП, ухвалений документ дасть змогу непобутовим споживачам газу не оплачувати негативну дельту між замовленими і фактично спожитими обсягами газу у 2022 році в розмірі півторакратної вартості тарифу на розподіл природного газу на користь оператора ГРМ.

"У зв'язку із деокупацією частини території України, що привело до відновлення роботи підприємств, виникає необхідність надання можливості непобутовим споживачам, які подавали заявку на уточнення річної замовленої потужності на 2022 рік, уникнути додаткового фінансового навантаження у зв'язку з початком їхньої роботи", - зазначено в обґрунтуванні до проєкту постанови.

Відповідно до Кодексу газорозподільних систем, якщо фактичний обсяг використання потужності протягом розрахункового року перевищуватиме замовлену споживачем річну потужність сумарно за всіма його об'єктами, величина перевищення має бути сплачена споживачем за півторакратною вартістю тарифу на розподіл природного газу на користь оператора ГРМ.

Також згідно з кодексом непобутовий споживач має право одноразово з 10 липня до 15 вересня розрахункового календарного року подати оператору ГРМ заявку на уточнення (збільшення/зменшення) величини замовленої річної потужності сумарно за всіма його об'єктами в газорозподільній зоні відповідного оператора ГРМ на поточний календарний рік.